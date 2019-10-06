桜島でサツマニアン・ヘス始まる
(2019/10/06 06:30)
野外音楽フェス「ザ・グレート・サツマニアン・ヘスティバル２０１９」が５日、鹿児島市の桜島多目的広場などで始まった。県内外の人々が青空の下、音楽を満喫した。
熱気に包まれるサツマニアン・へスの会場＝鹿児島市の桜島多目的広場（©ＴＧＳＨ ２０１９）
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