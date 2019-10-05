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中村選手ら桜の勇姿 鹿児島も興奮　ラグビーＷ杯

(2019/10/05 23:24)
日本のトライに盛り上がるラグビーファンら＝鹿児島市千日町のごはんのじかん
　ラグビーのＷ杯日本大会１次リーグＡ組の第３戦で日本はサモアを破り、初の８強入りへ大きく前進した。鹿児島市の飲食店でテレビ観戦したファンは、選手たちの勇姿に大興奮。３戦連続先発出場したＣＴＢ中村亮土選手（サントリー）の母校、鹿児島実高ラグビー部関係者も熱い声援を送り続けた。
（記事全文は６日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
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