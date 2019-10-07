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全消防分団舎にＡＥＤ設置　鹿児島市消防局

(2019/10/07 06:30)
消防分団舎に新しく設置されたＡＥＤ＝鹿児島市易居町
　鹿児島市消防局は９月末までに、市内全８２カ所の消防分団舎に自動体外式除細動器（ＡＥＤ）を設置した。車庫の入り口など、人目につきやすい屋外にあり、２４時間誰でも使用できる。
　消防団を中心に、地域の防災力強化を図る一環。これまで消防団にＡＥＤはなく、救助活動での救命率向上が期待される。事業費約１３００万円。メーカーが毎日１回、機器が正常に動くか、所定の位置に置かれているかを確認する。
　ＡＥＤの使用に当たっては、国が普通救命講習の受講を推奨。同局では毎月１９日、市消防総合訓練研修センター（新栄町）で座学と実技の計３時間の講習を開いている。受講希望者は警防課＝099(222)0960
（記事全文は７日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
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