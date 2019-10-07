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茨城国体　ボクシング荒竹が優勝、５冠達成

(2019/10/07 11:34)
南日本新聞ニュース
　茨城県で開催中の第７４回国民体育大会（いきいき茨城ゆめ国体）で７日、ボクシング少年男子ピン級の荒竹一真（鹿屋工高２年）が優勝した。荒竹は、１年生の頃から全国総体、国体、選抜大会を全て制しており、５冠を達成した。
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