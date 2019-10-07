TOP鹿児島のニュース スポーツ 国体

茨城国体フェンシング　鹿児島が初優勝

(2019/10/07 11:56)
南日本新聞ニュース
　第７４回国民体育大会（いきいき茨城ゆめ国体）は７日、アダストリア水戸アリーナで、フェンシング成年女子サーブルがあり、岐阜との決勝を２－０で制した鹿児島（山下、谷山、雨田）が初優勝を果たした。
シェア
 戻る 
  • ニュース一覧（最新 30 件）
 戻る 

このページのトップへ