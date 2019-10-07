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競歩で向井（鹿商高）優勝　茨城国体

(2019/10/07 13:30)
南日本新聞ニュース
　第７４回国民体育大会（いきいき茨城ゆめ国体）は７日、笠松運動公園陸上競技場で陸上があり、少年男子共通５０００メートル競歩で、向井大賀（鹿児島商高）が優勝した。
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