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「コンビニのない島」逆手に、甑島ＰＲ　ローソン南九州

(2019/10/08 11:00)
甑島をＰＲするカップを手に笑顔の関係者＝薩摩川内市役所
　「コンビニのない島」を逆手にＰＲ－。ローソン南九州（鹿児島市）が、オリジナルカフェブランド「マチカフェ」のカップを使い、薩摩川内市の甑島を周知する。マチカフェを通して自治体をアピールするのは全国初の取り組み。８日から県内約２００店舗で販売開始する。
　アイスコーヒーなど１０種類前後のＭサイズの商品が対象。カップは１０万個限定、期間は約１カ月間を見込む。市観光物産協会が６月、ローソンに島の周知策を相談していた。

コンビニのない甑島をＰＲするカップ＝薩摩川内市役所
（記事全文は８日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
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