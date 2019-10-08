高校生も堂々提言　さつま町で初の女性議会

(2019/10/08 20:00)

質問に立つ一日議員の薩摩中央高校生＝さつま町議会議場

女性町議のいないさつま町で、初めての女性議会が６日、町議会議場であった。傍聴席が埋まる中、高校生や女性グループの会員ら１０～６０代の一日議員７人が登壇。教育や交通など町政への疑問や要望を日高政勝町長（７４）ら当局へぶつけた。薩摩中央高校の２年生２人は、新規起業や生徒確保への支援を求めた。枕辺愛純（あずみ）さん（１６）は「国公立大学への進学者だけでなく、農業や福祉の専門学校などへ進む生徒にも助成を」と提案した。日高町長から「前向きに検討したい」との答弁を引き出し、「緊張したが、思いを伝えられてよかった」。選挙権を得る２年後は町長選・町議選があり「投票に行きたい」と話した。