TOP鹿児島のニュース スポーツ

ツール・ド・南さつま、３８２人疾走

(2019/10/09 06:30)
サイクリングを楽しむ５８キロコースの参加者＝南さつま市のサンセットブリッジ
　サイクリングのツール・ド・南さつま「海道八景めぐり」が５日、南さつま市であった。１０７キロ、５８キロ、２２キロの３コースに計３８２人が出場。秋晴れの下、思い思いのペースでペダルをこいだ。
（記事全文は９日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
シェア
 戻る 
  • ニュース一覧（最新 30 件）
 戻る 

このページのトップへ