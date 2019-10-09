ツール・ド・南さつま、３８２人疾走
(2019/10/09 06:30)
サイクリングのツール・ド・南さつま「海道八景めぐり」が５日、南さつま市であった。１０７キロ、５８キロ、２２キロの３コースに計３８２人が出場。秋晴れの下、思い思いのペースでペダルをこいだ。
サイクリングを楽しむ５８キロコースの参加者＝南さつま市のサンセットブリッジ
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