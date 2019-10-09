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音とあかり楽しんで　１２日夕、鹿児島市で野外演奏会

(2019/10/09 13:00)
「音とあかりの散歩道」への来場を呼び掛ける実行委員の学生
　野外にともす光の中で演奏を楽しむ「音とあかりの散歩道」が１２日午後４時半から、鹿児島市立美術館前庭など文化ゾーン４カ所で開かれる。無料。
（記事全文は９日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
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