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来年は鹿児島　国体旗引き継ぎ

(2019/10/08 23:00)
茨城県の大井川和彦知事（右）から国体旗を引き継ぐ三反園訓鹿児島県知事＝茨城県ひたちなか市の笠松運動公園陸上競技場
　第７４回国民体育大会（いきいき茨城ゆめ国体２０１９）は８日、茨城県ひたちなか市の笠松運動公園陸上競技場で総合閉会式があり、次回の開催地・鹿児島県の三反園訓知事へ、茨城県の大井川和彦知事から国体旗が引き継がれた。鹿児島は天皇杯（男女総合成績）１５位、皇后杯（女子総合成績）１２位だった。
（記事全文は９日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
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