来春閉校の大川中で合同体育祭 校区みんなで記憶刻む 阿久根
(2019/10/09 20:00)
来春閉校する阿久根市の大川中学校の体育祭が６日あった。児童・生徒数の減少で３年前から小学校と校区と合同で開く。５０歳を迎えた卒業生が母校の小学校の運動会に参加する阿久根名物の「華の５０歳組」に駆け付けた同小ＯＢらも一緒に、最後の大会を記憶に刻んだ。
４人全員で「ソーラン節」の演技を披露する中学生
校庭に描かれた人文字
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