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「超短大」で水彩画教室　受講生ら芸術の秋満喫　蒲生

(2019/10/09 23:00)
野村修さん（手前）の指導を受ける受講生＝姶良市の蒲生ふるさと交流館
　姶良市蒲生で芸術や教育を学ぶ「かもう超短期大学」が開かれている。地域づくりに取り組むＬａｂ蒲生郷が実施する市民大学。蒲生ふるさと交流館で３日あった水彩画教室は蒲生在住のローマン派美術協会理事、野村修さん（８２）の指導で８人が描く楽しさを教わり、芸術の秋を満喫した。
（記事全文は１０日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
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