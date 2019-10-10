デフサッカー通じ聴覚障害学ぶ　日置・上市来小

(2019/10/10 06:30)

児童にデフサッカーを紹介する中山剛監督（左から２人目）＝日置市東市来の上市来小学校

デフサッカー（聴覚障害者サッカー）のＵ２３日本代表監督、中山剛さん（４３）＝兵庫県姫路市＝が、日置市東市来の上市来小学校で児童にデフサッカーを紹介した。３、４年生の１９人が、聴覚障害者のコミュニケーションなどを学んだ。