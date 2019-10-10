世界自然遺産へ ＩＵＣＮが奄美視察
(2019/10/10 13:00)
国連教育科学文化機関（ユネスコ）の諮問機関・国際自然保護連合（ＩＵＣＮ）の調査員２人が９日、２０２０年の世界自然遺産登録を目指す「奄美大島、徳之島、沖縄島北部および西表島」のうち、奄美大島を視察した。２日間の日程で、１０日は地元住民と意見交換する。
奄美大島の現地調査で湯湾岳を視察するＩＵＣＮの調査員ら＝大和村
- 世界自然遺産へ ＩＵＣＮが奄美視察 (10/10 13:00)
- デフサッカー通じ聴覚障害学ぶ 日置・上市来小 (10/10 06:30)
- 「超短大」で水彩画教室 受講生ら芸術の秋満喫 蒲生 (10/09 23:00)
- 南種子で豊年祭「願成就」 にぎやかに芸能奉納 (10/09 22:00)
- 来春閉校の大川中で合同体育祭 校区みんなで記憶刻む 阿久根 (10/09 20:00)
- 音とあかり楽しんで １２日夕、鹿児島市で野外演奏会 (10/09 13:00)
- ツール・ド・南さつま、３８２人疾走 (10/09 06:30)
- 来年は鹿児島 国体旗引き継ぎ (10/08 23:00)
- 今和泉島津家墓地の謎に迫る 指宿で企画展 (10/08 22:00)
- 高校生も堂々提言 さつま町で初の女性議会 (10/08 20:00)
- 「コンビニのない島」逆手に、甑島ＰＲ ローソン南九州 (10/08 11:00)
- かごしま茶おしゃれに楽しんで 鹿児島市で展示即売会 (10/08 06:30)
- ３年ぶり「諸鈍シバヤ」 瀬戸内・加計呂麻島 (10/08 00:30)
- 国体競技用具に木のぬくもり 川内商工高生が製作 (10/07 22:00)
- 元気になれデイゴ並木、３年かけ樹木医治療 瀬戸内・加計呂麻島 (10/07 20:00)
- 競歩で向井（鹿商高）優勝 茨城国体 (10/07 13:30)
- 茨城国体フェンシング 鹿児島が初優勝 (10/07 11:56)
- 茨城国体 ボクシング荒竹が優勝、５冠達成 (10/07 11:34)
- 島内同士初の遠隔授業 鹿児島市の東桜島、黒神中 (10/07 11:00)
- 全消防分団舎にＡＥＤ設置 鹿児島市消防局 (10/07 06:30)
- 通山小児童、津波の防災学習 志布志 (10/06 23:00)
- ダイサギソウ純白の鳥のような花開花 徳之島 (10/06 22:00)
- 故草原さんの作品パネル、母校に同級生が寄贈 末吉の池田さん (10/06 20:10)
- まだ真夏日 パパイア実る 鹿児島市健康の森公園 (10/06 13:00)
- 桜島でサツマニアン・ヘス始まる (10/06 06:30)
- 中村選手ら桜の勇姿 鹿児島も興奮 ラグビーＷ杯 (10/05 23:24)
- 名水、火山が育む 鹿児島市でサミット (10/05 22:00)
- 鹿児島国体 地元食材で料理試作 日置市の女性団体 (10/05 20:00)
- 弓道遠的少年女子が優勝 茨城国体 (10/05 16:37)
- 鹿児島Ｕ５連敗 新潟に０－６ (10/05 16:04)