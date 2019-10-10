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世界自然遺産へ　ＩＵＣＮが奄美視察　

(2019/10/10 13:00)
奄美大島の現地調査で湯湾岳を視察するＩＵＣＮの調査員ら＝大和村
　国連教育科学文化機関（ユネスコ）の諮問機関・国際自然保護連合（ＩＵＣＮ）の調査員２人が９日、２０２０年の世界自然遺産登録を目指す「奄美大島、徳之島、沖縄島北部および西表島」のうち、奄美大島を視察した。２日間の日程で、１０日は地元住民と意見交換する。
（記事全文は１０日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
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