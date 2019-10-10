秋の各流いけばな展開幕　鹿児島市

(2019/10/10 23:00)

華やかな作品に見入る来場者＝鹿児島市の山形屋

秋の各流いけばな展（鹿児島県連合華道会、山形屋、南日本新聞社主催）が１０日、鹿児島市の山形屋で始まった。秋の風情を感じさせる県内１６流派の約１００点が並び、多くの来場者が訪れた。１４日まで。入場無料。展示は午前１０時～午後７時（１２、１４日は同５時まで）。