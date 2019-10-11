TOP鹿児島のニュース コラム・情報 見ごろのお花

オニバス 大葉に囲まれ真っ白な花　かごしま健康の森公園

(2019/10/11 13:00)
青々とした葉を広げるパラグアイオニバス＝鹿児島市犬迫町のかごしま健康の森公園
　鹿児島市犬迫町のかごしま健康の森公園で、パラグアイオニバスが見頃を迎えている。水面に浮かぶ大きな葉に囲まれるように、真っ白な花を咲かせている。
（記事全文は１１日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
シェア
 戻る 
  • ニュース一覧（最新 30 件）
 戻る 

このページのトップへ