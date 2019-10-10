ＩＵＣＮ 鹿児島の調査終了　奄美・沖縄世界遺産

(2019/10/10 22:00)

奄美大島の視察を終え、沖縄へ向かうＩＵＣＮの調査員＝奄美市の奄美空港

２０２０年の世界自然遺産登録を目指す「奄美大島、徳之島、沖縄島北部および西表島」の現地調査をしている国連教育科学文化機関（ユネスコ）の諮問機関・国際自然保護連合（ＩＵＣＮ）の調査員２人は10日、奄美大島と徳之島での日程を終え、沖縄へ向かった。