はやとの風、ななつ星…Ｎゲージ走る 国分郷土館
(2019/10/11 20:00)
霧島市立国分郷土館で１２、１３の両日、鉄道模型展が開かれる。Ｎゲージと呼ばれる１５０分の１サイズの模型約７０本を準備。はやとの風や九州新幹線、豪華寝台列車「ななつ星ｉｎ九州」など九州で活躍する車両を中心に走らせる。
はやとの風やななつ星ｉｎ九州など人気列車の模型が並ぶ会場＝霧島市の国分郷土館
午前９時～午後５時。入館料は大人１３０円、小中高校生７０円。
- はやとの風、ななつ星…Ｎゲージ走る 国分郷土館 (10/11 20:00)
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