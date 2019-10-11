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全国安全運動 県内各警察署でＰＲ

(2019/10/11 22:00)
一日警察署長を委嘱されるイーサキング＝伊佐市大口元気こころ館
　全国地域安全運動が１１日始まり、鹿児島県内の各警察署で出発式やＰＲイベントがあった。２０日までの期間中、県内で相次ぐうそ電話詐欺の被害防止や、子ども・女性への犯罪抑止を重点的に街頭パトロールや啓発活動を強化する。
（記事全文は１２日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
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