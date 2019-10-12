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道の駅「はまびら」、新たに精肉と鮮魚店開業　垂水

(2019/10/12 20:00)
新店舗の前であいさつする垂水未来創造商社の園田純俊社長＝垂水市の道の駅「たるみずはまびら」
　垂水市浜平の道の駅「たるみずはまびら」に、地元企業が運営する精肉と鮮魚の２店舗が１０日、新たにオープンした。記念式典後、多くの地域住民らが訪れ、新鮮な魚介類や地元特産の加工肉を買い求めた。
　同道の駅を運営する垂水未来創造商社が出資し、駐車場横に鉄骨造平屋４３２平方メートルの別棟を建設、９月末に完成した。総工費は約９０００万円。既存店と合わせて８店になった。
（記事全文は１３日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
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