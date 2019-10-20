北前船の役割学ぶ　北海道・小樽でフォーラム

(2019/10/20 06:30)

地元と北前船とのつながりについて発表する中学生ら＝北海道小樽市

日本海や瀬戸内海を結んだ「北前船」に学び、交流する第２８回北前船寄港地フォーラムｉｎ北海道が１９日、小樽市で始まった。次回は来年２月２日、鹿児島市で開催予定で同市関係者をはじめ約３３０人が参加。江戸時代から明治にかけ、各地をつないだ商船の役割を学んだ。東京国立博物館の銭谷眞美館長が講演し、全国各地に広がる寄港地の多さに注目。北海道産昆布などの積み荷は薩摩、琉球を介して中国にも流通していたことに触れ、「北前船は各地の魅力を波及させる役割を担い、人や経済、文化の交流につながった」と指摘した。