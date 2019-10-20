色とりどり コスモス見頃 末吉・胡摩ケ野さん方
(2019/10/20 20:00)
曽於市末吉町二之方の胡摩ケ野千穂（こまがのちほ）さん（７３）方近くで色とりどりのコスモスが見頃を迎え、２０アールの敷地いっぱいに赤紫、ピンク、白の花を咲かせている。１３日には近くの有料老人ホーム「末吉まごころ園」の利用者が訪れ、秋色に染まった花畑に遊んだ。
コスモスの花畑を散策する高齢者ら＝曽於市末吉
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