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新聞週間で試読紙配布　南日本新聞など　鹿児島市

(2019/10/20 22:00)
試読紙を受け取る買い物客ら＝鹿児島市東開町のイオンモール鹿児島
　新聞に親しんで－。鹿児島県内で日刊紙を発行する南日本新聞社など５社と販売店でつくる新聞公正取引協議会県支部は２０日、鹿児島市東開町のイオンモール鹿児島で、各社の試読紙５００部を無料配布した。
　秋の新聞週間（１５日～２１日）に合わせて毎年実施し、新聞社社員や販売所長らが買い物客らに配った。
（記事全文は２１日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
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