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鹿児島国体まで１年でフェス　競技体験など３５００人集う

(2019/10/21 06:30)
弓道を体験する高校生＝鹿児島市の鹿児島アリーナ
　２０２０年１０月の鹿児島国体と全国障害者スポーツ大会鹿児島大会の開催１年前イベント「スポーツフェスタ」が２０日、鹿児島市の鹿児島アリーナであった。両大会の機運を盛り上げようと実行委員会が主催し、約３５００人の県民が訪れた。
　競技団体や開催自治体が約４０カ所のブースを設けてアピール。来場者は弓道やフェンシング、電動車いすサッカーなどを体験して両大会の理解を深めた。
（記事全文は２１日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
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