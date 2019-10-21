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西回り道で出水ツルｋｏｉマラソン　九州初の「高速コース」

(2019/10/21 13:00)
声援に応えるランナーたち＝出水市高尾野町下水流
　南九州西回り自動車道・出水阿久根道路を走る「出水ツルｋｏｉマラソン大会」（出水市など実行委員会主催）が２０日あった。九州初の「高速コース」となったフルマラソンと１０キロに計２１５６人が参加し、秋風と声援を背に駆け抜けた。
（記事全文は２１日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
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