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高山流鏑馬、豊穣祈り疾走

(2019/10/20 23:00)
馬上から的を射る中野紅さん＝肝付町の四十九所神社
　約９００年前から続く「高山流鏑馬（やぶさめ）」が２０日、肝付町新富の四十九所神社に奉納された。射手の高山中学校２年、中野紅（こう）さんが「流星号」にまたがって疾走し、９本中７本を的中させた。
　五穀豊穣（ほうじょう）を祈る神事で、県無形民俗文化財。
（記事全文は２１日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
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