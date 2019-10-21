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種子島で柿たわわ　８０歳、独学で栽培

(2019/10/21 20:00)
たわわに実った次郎柿の熟れ具合を確かめる橋口忠男さん＝西之表市古田
　西之表市古田の橋口忠男さん（８０）は種子島では珍しい柿の栽培に取り組んでいる。愛知県森町原産の「次郎柿」という品種。１２本ある木には直径１０センチほどに育った柿がたわわに実り、収穫期を迎えている。
　書物を読み、独学で果樹栽培を学んだ橋口さんは「台風などの強風にも強いし、柿は種子島に向いている。栽培を学びたい人がいれば、技術を伝授したい」と話す。橋口さん＝0997(23)8229
（記事全文は２２日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
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