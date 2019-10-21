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さつま町の「黒さつま鶏カレー」一番人気　都内で九州グルメ投票

(2019/10/21 23:00)
「九州うまかもん試食会」１位の「黒さつま鶏カレー」製造者のＨｅｌｌｏさつま・古田昌也さん（右）とソラシドエアの黒木崇宏・鹿児島支店長＝さつま町役場
　九州の特産品を集めた都内の試食イベントで、さつま町から出品されたレトルト「黒さつま鶏カレー」が人気投票の１位に選ばれた。１５日、関係者が町役場で受賞を報告した。
　町と包括連携協定を結ぶソラシドエア（宮崎市）が９月２１、２２日に初開催した「九州うまかもん試食会」。参加自治体お薦めの菓子や酒など、特産品９点が来場者に提供された。
（記事全文は２２日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
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