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義弘しのび国宝など５６点　都城島津邸で特別展

(2019/10/21 22:00)
江戸中期に描かれた「耳川合戦図屏風」などが並ぶ特別展「島津義弘と都城」＝都城市早鈴町の都城島津邸
　都城市の都城島津邸は、戦国武将・島津義弘の没後４００年を記念した特別展「島津義弘と都城」を邸内伝承館で開催している。前期は１１月４日まで、後期は１１月７日～２４日。共同研究を行う東京大学史料編纂（へんさん）所所蔵の国宝「島津家文書」から１５点、国の重要文化財８点など前後期合わせて５６点を展示する。
（記事全文は２２日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
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