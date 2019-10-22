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知的障害者サッカー、Ｊチームが初対戦　鹿児島市

(2019/10/22 06:30)
ボールを奪い合う鹿児島ユナイテッドＦＣフューチャーズと横浜Ｆ・マリノスフトゥーロの選手＝鹿児島市の白波スタジアム
　サッカーＪリーグ傘下に二つしかない知的障害者チーム「鹿児島ユナイテッドＦＣフューチャーズ」と「横浜Ｆ・マリノスフトゥーロ」が１９、２０日に初めて対戦した。両チーム監督は「この試合を第一歩として、Ｊチームが増え、全国でリーグ戦ができれば」と夢を膨らませる。
（記事全文は２２日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
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