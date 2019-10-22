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外来種ハイイロゴケグモに注意　鹿児島県“内地”で生息拡大

(2019/10/22 13:00)
神経毒を持つハイイロゴケグモの雌と卵（鹿児島県提供）
　持ち運びや飼育が禁止されている特定外来生物の毒グモ「ハイイロゴケグモ」の生息範囲が、鹿児島県内で広がっている。以前は空港や港など“水際”で巣を作っているのが見つかっていたが、最近は町中や公園、学校など内地で発見されている。コンテナや自動車などに付着して拡大したとみられ、県は注意を促している。
（記事全文は２２日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
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