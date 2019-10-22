(2019/10/22 12:04)

任期満了に伴う屋久島町長選が２２日告示された。正午現在、現職で３期目を目指す荒木耕治氏（６９）、新人で安房電気利用組合長の小脇清治氏（７６）が立候補を届け出た。いずれも無所属。