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屋久島町長選が告示

(2019/10/22 12:04)
南日本新聞ニュース
　任期満了に伴う屋久島町長選が２２日告示された。正午現在、現職で３期目を目指す荒木耕治氏（６９）、新人で安房電気利用組合長の小脇清治氏（７６）が立候補を届け出た。いずれも無所属。
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