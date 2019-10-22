TOP鹿児島のニュース 政治・経済 選挙 市町村長選

屋久島町長選、現新の一騎打ち

(2019/10/22 17:03)
南日本新聞ニュース
　任期満了に伴う２２日告示の屋久島町長選は、いずれも無所属で、３期目を目指す現職荒木耕治氏（６９）と、安房電気利用組合長の新人小脇清治氏（７６）の一騎打ちとなった。投開票は２７日。
シェア
 戻る 
  • ニュース一覧（最新 30 件）
 戻る 

このページのトップへ