屋久島町長選、現新の一騎打ち

(2019/10/22 17:03)

任期満了に伴う２２日告示の屋久島町長選は、いずれも無所属で、３期目を目指す現職荒木耕治氏（６９）と、安房電気利用組合長の新人小脇清治氏（７６）の一騎打ちとなった。投開票は２７日。