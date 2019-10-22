奄美に移住「お試しを」 龍郷に施設

(2019/10/22 20:00)

「しま暮らし体験住宅」の完成を祝う住民＝龍郷町

奄美への移住希望者の住まい探しを支援するＮＰＯ法人ねりやかなやレジデンス（和泊町）が、「しま暮らし体験住宅」と銘打った簡易宿泊施設２棟を龍郷町の龍郷集落に整備した。「お試し生活」の場を提供する狙い。同法人の佐藤理江代表理事（４０）は「奄美をより深く知り、地域とのつなりがりをつくる拠点にしてほしい」と利用を呼び掛ける。