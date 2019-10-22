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妙円寺詣り 土産に手作りミニ陣羽織

(2019/10/22 22:00)
妙円寺詣りに向けて伊集院地域女性連絡協議会が手作りする陣羽織＝日置市中央公民館
　２６、２７日に日置市伊集院である妙円寺詣りを前に、伊集院地域女性連絡協議会（女性連）が、土産用の「ミニ陣羽織」を手作りしている。１００個準備し、当日販売予定。「参拝の思い出にしてほしい」としている。
（記事全文は２３日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
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