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クルーズ船で“海外公演”　鹿児島市民吹奏楽団

(2019/10/22 23:00)
クルーズ船内で演奏する「ウインド・オーケストラ“フォレ”」のメンバー＝鹿児島市のマリンポートかごしま
　鹿児島市のマリンポートかごしまに寄港したクルーズ船の船内で１９日夜、地元の市民吹奏楽団「ウインド・オーケストラ“フォレ”」の約４０人が演奏を披露した。聴衆はほぼ外国人で海外公演のような雰囲気の中、総立ちの拍手を浴びるなど国際交流を楽しんだ。
（記事全文は２３日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
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