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書家茂住さん直筆「令和」の色紙　照国神社で公開

(2019/10/23 06:30)
茂住菁邨さんが奉納した「令和」と万葉集の歌の色紙＝鹿児島市照国町
　「即位の礼正殿の儀」の２２日、鹿児島市の照国神社は、新元号発表時に使われた文字を書いた書家茂住菁邨（せいそん）さんの直筆色紙２枚を照国文庫資料館で公開した。「令和」と、出典元の万葉集の歌をしたためている。
（記事全文は２３日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
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