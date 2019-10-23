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子ども食堂にパスポート　指宿市

(2019/10/23 20:00)
いぶすきそらまめ食堂が導入したパスポート＝指宿市東方のハクエイ新建材店
　指宿市の子ども食堂「いぶすきそらまめ食堂」（有志の会運営）が参加者向けにパスポートを作った。ＱＲコードを使ってパスポートに登録した子供らの情報を確認し交流に役立てる。
　食堂は、毎月第３日曜日に、北指宿中学校近くの国道２２６号沿い、ハクエイ新建材店である。事務局＝090(1972)5725
（記事全文は２４日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
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