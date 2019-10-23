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「霜降」に赤ソバ色付く　霧島市溝辺

(2019/10/23 22:00)
赤ソマのピンクの花がびっしりと咲く園内＝鹿屋市小薄町のダマスクの風
　２４日は二十四節気で霜が降り始めるころとされる「霜降」。霧島市溝辺の陵北ふれあい農園では２３日、畑一面に広がる赤ソバの花が秋の深まりとともに濃いピンクに色付き、見学に来た人たちを楽しませた。
（記事全文は２４日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
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