しろどん、ＬＩＮＥスタンプに 鹿銀配信
(2019/10/23 23:00)
鹿児島銀行が配信を開始したＬＩＮＥスタンプ
鹿児島銀行のオリジナルキャラクター「しろどん」が、無料通信アプリＬＩＮＥ（ライン）のスタンプに登場した。ライバルの「くろどん」も含む４０種類のセットで、日常のやり取りに使いやすい絵柄を集めて配信する。税込み１２０円。
鹿児島銀行が配信を始めた「しろどん」ＬＩＮＥスタンプの一部
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