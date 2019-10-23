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しろどん、ＬＩＮＥスタンプに　鹿銀配信

(2019/10/23 23:00)
鹿児島銀行が配信を開始したＬＩＮＥスタンプ
鹿児島銀行が配信を始めた「しろどん」ＬＩＮＥスタンプの一部
　鹿児島銀行のオリジナルキャラクター「しろどん」が、無料通信アプリＬＩＮＥ（ライン）のスタンプに登場した。ライバルの「くろどん」も含む４０種類のセットで、日常のやり取りに使いやすい絵柄を集めて配信する。税込み１２０円。
（記事全文は２４日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
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