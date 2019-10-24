作業服を完全リサイクル　鹿児島市の２企業

(2019/10/24 13:00)

完全リサイクル型の作業服で、打ち合わせをする重信洋平社長（右から２人目）ら＝鹿児島市伊敷台４丁目

鹿児島市の重信通信工業と桂信システム（いずれも重信洋平社長）は、完全リサイクルができる作業服を採用している。着古した後にプラスチック成形品などに加工し、再利用する。重信社長（42）は「作業服は『会社の顔』。環境のためにできる取り組みとして続けたい」と話す。