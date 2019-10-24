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土砂崩れ前兆把握へ湧水センサー　鹿児島市竜ケ水

(2019/10/24 06:30)
パイプを伝って流れる湧水の流量をセンサーで測る装置＝鹿児島市吉野町
　鹿児島市吉野町竜ケ水地区で、地下水の動きを調べ大規模な土砂崩れの前兆をつかむ「湧水センサー」の運用が23日始まった。鹿児島大学の地頭薗隆教授（砂防学）の研究で、大雨後の国道１０号の通行止めや避難指示を解除する際の参考になることも期待される。
（記事全文は２４日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
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