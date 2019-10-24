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早掘りタケノコ出来上々、出荷開始　ＪＡいずみ

(2019/10/24 22:00)
集荷場で重さごとに分けられる早掘りタケノコ＝出水市高尾野町下水流
　ＪＡ鹿児島いずみは２３日から早掘りタケノコの出荷を始めた。初日は出水市と阿久根市の７農家が、昨年の初出荷と比べ４倍増となる約２０キロを持ち寄った。「今年は表年。雨もよく降って上々の出来」と喜んでいる。
　えぐみが少なく軟らかい早掘りタケノコは、主に料亭などで珍重される。出水市高尾野の集荷場で、生産者とＪＡ職員が重さごとに箱詰めし、東京・豊洲市場に空輸。１キロ５０００円前後で取引される。
（記事全文は２５日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
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