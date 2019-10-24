関西のライダーら穴場探検「ええとこ」大隅ＰＲ

(2019/10/24 20:00)

さんふらわあで到着後、出発するバイクのライダー＝志布志市の志布志港

関西方面からフェリー「さんふらわあ」を使ってバイクのライダーや自転車のサイクリスト約１００人が１９日、鹿児島県を訪問した。大隅地域をインターネットでＰＲする「大隅ええとこＭＡＰ」作成のため県が招待。参加者が大隅各地で撮影し、写真共有アプリ「インスタグラム」に投稿した画像をマップづくりに活用する。マップは大隅のグルメ、自然、観光スポットなどを紹介するのが目的。撮影画像を「＃大隅制覇」と位置情報を付けて投稿してもらい、県が回収する。