関西のライダーら穴場探検「ええとこ」大隅ＰＲ
(2019/10/24 20:00)
関西方面からフェリー「さんふらわあ」を使ってバイクのライダーや自転車のサイクリスト約１００人が１９日、鹿児島県を訪問した。大隅地域をインターネットでＰＲする「大隅ええとこＭＡＰ」作成のため県が招待。参加者が大隅各地で撮影し、写真共有アプリ「インスタグラム」に投稿した画像をマップづくりに活用する。
さんふらわあで到着後、出発するバイクのライダー＝志布志市の志布志港
マップは大隅のグルメ、自然、観光スポットなどを紹介するのが目的。撮影画像を「＃大隅制覇」と位置情報を付けて投稿してもらい、県が回収する。
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