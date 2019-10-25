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渋柿甘くいい湯加減、「あおし柿」作り本番　さつま・紫尾温泉

(2019/10/25 23:50)
温泉につけて渋抜きをするカキ＝２５日午後６時、さつま町紫尾
　さつま町紫尾の紫尾温泉で、秋の風物詩「あおし柿」作りが本番を迎えた。２５日は網袋に入った渋柿約４００キロが専用の露天風呂いっぱいに浮かび、入浴客の目を引いていた。１１月下旬まで続く。
　区営大衆浴場の軒先に浴槽があり、３７度前後の湯加減。一晩漬けた実は渋が抜け、硫黄泉の香りを帯びる。今年は果樹の害虫カメムシが大量発生し影響を受けたものの、表年で持ち込まれる量は平年並みという。
（記事全文は２６日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
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