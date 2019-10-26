台風禍から３年、大隅湖で復興祝う式典 鹿屋
(2019/10/26 20:00)
２０１６年９月の台風１６号で被災、復旧作業が完了した鹿屋市上高隈町の大隅湖特設ステージで１９日、復興祭が開かれた。４年ぶりにレイクサイドフェスティバルも開催。復興までの歳月を振り返りながら、地域活性化の拠点復活を祝い、防災への決意を新たにした。
高隈地域を代表し、棒踊りを披露する重田集落の住民や高校生＝鹿屋市の大隅湖特設会場
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