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台風禍から３年、大隅湖で復興祝う式典　鹿屋

(2019/10/26 20:00)
高隈地域を代表し、棒踊りを披露する重田集落の住民や高校生＝鹿屋市の大隅湖特設会場
　２０１６年９月の台風１６号で被災、復旧作業が完了した鹿屋市上高隈町の大隅湖特設ステージで１９日、復興祭が開かれた。４年ぶりにレイクサイドフェスティバルも開催。復興までの歳月を振り返りながら、地域活性化の拠点復活を祝い、防災への決意を新たにした。
（記事全文は２７日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
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