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日置のオリーブいかが　１万３０００人が魅力堪能　伊集院

(2019/10/26 22:00)
オリーブオイル専門店で商品の説明を聞く来場者＝日置市の伊集院総合運動場
　日置市が６次産業化を目指すオリーブの魅力を紹介するイベント「オリバーランド」が２０日、日置市伊集院総合運動場であった。オリーブを使った料理など約１００店舗が並び、約１万３０００人でにぎわった。
（記事全文は２７日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
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