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武者行列厳かに　島津義弘しのび妙円寺詣り　伊集院

(2019/10/26 23:00)
暗くなった参道を勇壮に進む武者行列＝日置市伊集院の徳重神社
　関ケ原の戦いで敵中突破し、薩摩まで帰還した島津義弘勢の武勇をしのぶ妙円寺詣りが２６日、日置市伊集院の徳重神社を中心に始まった。よろいかぶと姿で厳かに進む武者行列を、多くの見物客が見守った。２７日まで。
（記事全文は２７日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
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