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福島思い芋煮囲む　出身者ら４０人　国分

(2019/10/27 22:00)
福島の味を囲み、親睦を深める芋煮会＝霧島市の天降川河川敷
　鹿児島在住の福島県出身者らでつくる「うつくしま福島の会」は２０日、霧島市国分の天降川河川敷で芋煮会を開いた。鹿児島、宮崎の各地から約４０人が参加。東北ならではの優しい味を囲み、福島第１原発事故や台風１９号で大きな被害を受けた福島に思いを寄せた。
（記事全文は２８日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
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